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Автомобиль боевиков ИГИЛ уничтожили прямо на ходу: опубликовано видео

Сегодня, 10:11

Боевики "Исламского государства" терпят поражение в Сирии и даже при отступлении их ждала беда

Фото: AFP
Автомобиль боевиков ИГИЛ уничтожили прямо на ходу: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f80/759/5c7f807596f4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f80/759/5c7f807596f4b.jpg Другие страны Боевики «Исламского государства» терпят поражение в Сирии и даже при отступлении их ждала беда

Последний ополот ИГИЛ в Сирии пал, боевики разбегаются, однако не всем удалось сбежать. В сети появилось видео, как в автомобильной колонне был подорван один из автомобилей.

Один из боевиков решил снять видео движения автомобильной колонны, однако в кадр попало уничтожение идущего за ними автомобиля. Взрыв были такой силы, что транспортное средство разорвало на куски.

Пользователи сети сходятся во мнении, что, скорее всего, это была мина, но возможно и выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, как сообщалось 1 марта, США установили контроль над 100% территории, которую контролировала ИГ в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил: "Мы только что установили контроль над территорией „халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%".

В свою очередь Курды окружили последний оплот ИГИЛ в Сирии. Курдские военные формирования провели операцию по зачистке населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, а штурм начался еще в пятницу.

Зачищая район Эль-Багуз, курдские бойцы из формирований "Сил демократической Сирии" обнаружили жуткую находку. солдаты обнаружили захоронение нескольких десятков женских тел, большинство из которых принадлежал рабыням из езидской общины. Они попали в сексуальное рабство к боевикам "Исламского государства" после того, как в 2014 году исламисты захватили курдский район Синджар на северо-западе Ирака. Позже спутник снял кладбище с 300 жертвами ИГИЛ.

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Тег Сирия, боевики, автомобиль, ИГИЛ

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