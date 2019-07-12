Автомобиль миссии ООН подорвался на мине в Мали: ранены 10 миротворцев

В ООН начали расследование ситуации

Фото: Pixabay

Автомобиль миссии Организации Объединенных Наций подорвался на мине в Мали. В результате взрыва ранения получили десять миротворцев. Об этом заявил представитель ООН Фархан Нак, передает Синьхуа.

По его словам, эту ситуацию ООН сейчас расследует и продолжает следить за развитием событий.

"Миссия ООН в Мали сообщает, что один из ее защищенных от мин автомобилей наехал на взрывное устройство во время операции вблизи города Кидал на севере страны. Предварительные данные указывают что 10 миротворцев, которые находились на борту, получили ранения,в том числе четверо – тяжелые", – сказал Нак.

Нак также обратил внимание, что действующее внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию и только в течение первой половины этого года привело к гибели около 600 человек.

Ранее мы писали о нападениях на деревни Мали.

Так, по меньшей мере 41 человек был убит в результате нападений на две деревни в центральной части Мали.

Насилие на этнической почве стало частым явлением в Мали. Ранее в текущем месяце в результате нападения неустановленных лиц на населенный пункт Собан в центральной части Мали погибли около 100 мирных граждан.





Напомним, в марте в поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали в результате вооруженного нападения погибли по крайней мере 134 представителя народности фульбе.

Число жертв межобщинной розни в Мали только в 2018 году, по данным ООН, составило около 500 человек.

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