Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Автомобиль миссии ООН подорвался на мине в Мали: ранены 10 миротворцев

12 июля, 09:50

В ООН начали расследование ситуации

Фото: Pixabay

Автомобиль миссии Организации Объединенных Наций подорвался на мине в Мали. В результате взрыва ранения получили десять миротворцев. Об этом заявил представитель ООН Фархан Нак, передает Синьхуа.

По его словам, эту ситуацию ООН сейчас расследует и продолжает следить за развитием событий.

"Миссия ООН в Мали сообщает, что один из ее защищенных от мин автомобилей наехал на взрывное устройство во время операции вблизи города Кидал на севере страны. Предварительные данные указывают что 10 миротворцев, которые находились на борту, получили ранения,в том числе четверо – тяжелые", – сказал Нак.

Нак также обратил внимание, что действующее внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию и только в течение первой половины этого года привело к гибели около 600 человек.

Ранее мы писали о нападениях на деревни Мали.

Так, по меньшей мере 41 человек был убит в результате нападений на две деревни в центральной части Мали

Насилие на этнической почве стало частым явлением в Мали. Ранее в текущем месяце в результате нападения неустановленных лиц на населенный пункт Собан в центральной части Мали погибли около 100 мирных граждан.


Напомним, в марте в поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали в результате вооруженного нападения погибли по крайней мере 134 представителя народности фульбе.

Число жертв межобщинной розни в Мали только в 2018 году, по данным ООН, составило около 500 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мали, мина, подорвались, миссия оон

Вы сейчас просматриваете новость " Автомобиль миссии ООН подорвался на мине в Мали: ранены 10 миротворцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нападения на деревни в Мали: вооруженные люди убили десятки человек

18 июня, 23:14

Около сотни нападавших людей прибыли в деревни на мотоциклах

Около ста человек погибли при атаке террористов в Мали: подробности

10 июня, 15:46

Жертвами нападения стали жители деревни догонов в центральной части страны

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Как мужчины убивают своих жен

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

От чего спасет хурма

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Завод Ахметова начал процедуру банкротства — СМИ

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь