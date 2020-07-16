За шаг до войны: Азербайджан угрожает ударом по единственной АЭС Армении

Конфликт Баку и Еревана может в любой момент перерасти в полномасштабную войну

Если на фоне последней эскалации на границе армянские войска атакуют стратегические объекты Азербайджана, то Баку в ответ нанесет удар по единственной АЭС Армении.

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Об этом, как сообщает Oxu.az, 16 июля заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", – пригрозил Даргяхлы.

Так он прокомментировал угрозы Еревана нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

Даргяхлы уверяет, что рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы и современные средства ПВО не позволят армянам атаковать плотину.

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Напомним, Армения и Азербайджан с 12 июля обмениваются ударами из артиллерии, минометов и танков в районе населенного пункта Товуз. Армянская сторона сообщает о десяти раненых и четырех погибших военнослужащих, в то же время в Азербайджане констатировали гибель одиннадцати военнослужащих и одного гражданского лица.

На этом фоне в ночь на 15 июля в Баку прошла многотысячная акция, участники которой потребовали у азербайджанского правительства объявить войну Армении.

Видео: Reuters Видео: Reuters

Украина уже призвала стороны к деэскалации и соблюдению принципов и норм международного права, однобокой и проазербайджанской, а также такой, что "вбивает клин в армяно-украинские отношения".

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