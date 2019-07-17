Бали всколыхнуло мощное землетрясение: разрушены школы и отель
Пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана
На индонезийском острове Бали в результате землетрясения магнитудой шесть баллов пострадали семь человек.
Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.
По последним данным, пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана.
фото: AFP
Кроме того, 44 здания, в том числе отель, школы и магазины были разрушены в результате стихийного бедствия.
Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.
Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:
На индонезийском острове Бали в результате землетрясения магнитудой шесть баллов пострадали семь человек.
По последним данным, пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бали всколыхнуло мощное землетрясение: разрушены школы и отель". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Берега Индонезии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,1
Эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая
Разлом тектонических плит: Землетрясение в Калифорнии создало разлом Земли, который видно из космоса
Землетрясение изменило ландшафт местности