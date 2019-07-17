Бали всколыхнуло мощное землетрясение: разрушены школы и отель

Пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана

Фото: AFP

На индонезийском острове Бали в результате землетрясения магнитудой шесть баллов пострадали семь человек.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

По последним данным, пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана.

фото: AFP

Кроме того, 44 здания, в том числе отель, школы и магазины были разрушены в результате стихийного бедствия.

Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:

На индонезийском острове Бали в результате землетрясения магнитудой шесть баллов пострадали семь человек.

По последним данным, пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана.

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