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Банк конфисковал 20 тонн золота у Венесуэлы

5 июня, 00:10

Правительство Венесуэлы получило кредит в размере $750 млн от Deutsche Bank

Фото: пресс-центр НБУ

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в 2016 году правительство Венесуэлы получило кредит в размере $750 млн от Deutsche Bank, оставив в качестве залога 20 т золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег банк, Венесуэла, золото, Deutsche Bank

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ТАСС

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