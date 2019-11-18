Барикады и водометы в Тбилиси: фото и видео протеста в Грузии

В Тбилиси применили водометы против участников протеста у здания национального парламента.

Накануне десятки протестующих заблокировали все входы – в результате депутаты не смогли попасть на работу. Кроме того, активисты построили на близлежащих улицах баррикады из строительного мусора и мешков с песком.

При помощи водометов полицейские оттеснили демонстрантов от входов в парламент и продолжили оттеснять их с проспекта Руставели в центре грузинской столицы. Участников протестов задерживают.

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В настоящее время спецназ МВД при поддержке спецтехники движется по проспекту Руставели в сторону, где раньше находился палаточный городок участников акции, – сотрудники правоохранительных органов его разобрали.

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Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзина Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

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