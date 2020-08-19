"Батька, вперед": на видео попала репетиция митинга за Лукашенко

Группа белорусов прямо в автобусе заучивала фразы, которые нужно было кричать на акции

Людей на митинг в поддержку президента Беларуси свозили автобусами и поездами. Одни из таких митингующих попали на видео, как их тренируют кричалкам в поддержку Александра Лукашенко.

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Соответствующие кадры были опубликован в YouTube.

Девушка координатор группы бюджетников, которых везли на митинг, стояла посреди автобуса и зачитывала с телефона, что людям нужно кричать на акции. Однако на видео можно увидеть, что "активисты" без особого энтузиазма выкрикивают лозунги в поддержку Лукашенко.

Людей учили хором кричать: "Батька, родина, Беларусь!", "Беларусь – это мы!", "Батька, вперед, с тобою народ!", "Только вместе и только вперед!".

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Видео: YouTube/Belarus Lives Matter

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Александр Лукашенко соглашался на перевыборы при условии изменения конституции. Также говорил, что готов поделиться полномочиями. По его словам, сейчас ведется работа над вариантами изменения Основного закона страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Кроме того, Лукашенко уже "готов" к пересчету голосов по итогам прошедших 9 августа выборов.

В то же время он продолжает жестко высказываться в адрес протестующих, отметившись циничным заявлением. Он отметил, что задержали людей, которые "бросались на ментов".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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