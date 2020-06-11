Беда не приходит одна: "высокая вода" в Китае унесла жизни десятков людей

Более 200 тысяч человек покинули свои дома из-за масштабного наводнения в южном и центральном Китае, который ранее стал эпицентром распространения коронавируса. Жертвами стихии стали более 10 человек
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тысяч человек были вынуждены искать убежище из-за наводнения, сообщает ABC News.
Стихия разрушила более тысячи домов, ущерб уже оценили в более чем 500 млн долларов.
Больше всего пострадали южные регионы Китая.
Шесть человек погибли в провинции Гуанси, еще семеро погибших зарегистрировали в провинции Хунань. Также известно о нескольких пропавших безвести.
Ранее на американский Даллас обрушился смерч, который нанес большой урон целому району. Стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, в результате чего более 95 тыс. жителей одного из крупнейших городов США лишились электричества. Также сообщалось об утечках газа, но их удалось вовремя перекрыть.
Тем временем в Японии число погибших из-за тайфуна "Хагибис" возросло до 79.
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