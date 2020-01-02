Бедность, протесты и кризис системы: каким был мир в 2019 году

Фото: REUTERS/Tyrone Siu/Lucy Nicholson

2019-й год с точки зрения процессов, происходивших в мировой политике, был неоднозначным. С одной стороны миру по большому счету удалось избежать серьезных войн и боевых конфликтов. По большому счету масштабные боевые действия велись лишь в Сирии и Йемене. Да еще в десятке стран Африки и Ближнего Востока продолжались вялотекущие гражданские войны с разной степенью интенсивности. С другой – трудно говорить о деэскалации напряженности в точках, способных "вспыхнуть" в любой момент. Индия и Пакистан, Иран, Палестина, противостояние Китая и США в Южно-Китайском море – противостояние между сторонами конфликта в этот год лишь усилились.

С одной стороны тенденция к разрушения мирового порядка, еще пять лет назад казавшегося незыблемым усилилась. К чему немало усилий приложил президент США Дональд Трамп, решительно разрубающий "гордиевы узлы" двусторонних и многосторонних международных договоров, инициирующий санкции и торговые войны по всем направлениям. С другой – ведущие страны все-таки не потеряли надежду договориться и если не вернуть "все как было", то хотя бы сохранить единство по ключевым вопросам.

С одной стороны в 2019-м многие ждали мирового экономического кризиса, кризиса Европы по результатам выборов в Европарламент, но ни первого, ни второго не случилось. С другой – экономическая ситуация в мире отнюдь не улучшилась, а процессы, угрожающие единству Евросоюза никуда не делись.

О других тенденциях 2019 года сайту Сегодня рассказали наши эксперты-международники.

Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего":

- Первая тенденция 2019 года – увеличение социального разрыва, социального неравенства. Эта тенденция идет с 2010 года и все более усиливается. В этом году разрыв между богатыми и бедными был виден во многих странах, при этом в большинстве стран мира львиная доля благ сосредоточена в руках небольшой части населения. Кроме того Федеральный резерв США каждый год публикует данные о благах, сосредоточенных в руках каждого поколения. И в этом году было видно, что в руках поколения "беби-бумеров" – это люди, рожденные в период с 1946 по 1964 года сосредоточено более 50% мировых благ. В то время, как у поколения миллениалов (родившиеся в1981-1996 годах) – всего 3%. Я уже не говорю о более молодом поколении Z.

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Эта тенденция – первопричина всех социально-экономических потрясений, которые были в 2019-м. Чили, Перу, Боливия, Франция, Ближний Восток – в основе большинства выступлений неравенство, социальный разрыв и дисбаланс в развитии регионов – то есть между городом и провинцией. В мире (в Украине, кстати в том числе) наблюдается рост урбанизации. Люди выезжают из сел, города получают преимущественное финансирование, разрыв между провинцией и городом углубляется. Собственно, движение "желтых жилетов" во Франции и сентябрьские выступления в Германии – как раз об этом. Их движущей силой была провинция.

Второй тренд года – расшатывание международной системы безопасности. Во-первых, стала хуже работать система контроля над вооружениями. В этом году "умер" договор о РСМД. Хуже стала работать система контроля над распространением ядерного оружия. Как мы видим, проблема Северной Кореи не решена, несмотря на усилия Трампа. Проблема Ирана не решена. Более того, Иран в ответ на санкции впервые в этом год перешел к прямым нарушениям договора 2015 года. И пока непонятно, будет ли это соглашение жить, или оно умрет. Последняя встреча подписантов показала, что договор оживает последние дни. А это означает гонку вооружений на Ближнем Востоке. Потому что в 2019-м впервые Турция и ОАЭ заявили о желании развивать ядерную программу, понятно, "под соусом" "мирного атома". И впервые зафиксирована передача неких ядерных технологий от США Саудовской Аравии.

Третий тренд – экология. В этом году также было много протестов, связанных с экологией. У экологов появляется пантеон собственных героев, таких, как Грета Тунберг.

В 2019-м в мире наблюдался кризис представительной демократии, как политической системы. Все сложнее проводить выборы, все сложнее апеллировать к большинству, поскольку понятие большинства в нашу постмодернистскую эпох размыто. И все сложнее формировать коалиции. В Нидерландах коалицию формировали 208 дней, в Бельгии – 163 дня. Испания, Израиль пережили двое досрочных парламентских выборов и так далее. Везде одно и то же. Приходят слишком много партий, слишком противоположенные позиции они имеют, слишком радикализируется электорат. Во многих странах политика становится хрупкой.

Петр Бурковский, глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований:

- Во многих странах мира, которые развивались по неолиберальным рецептам исчерпался ресурс экономического развития. Это первый момент. Второй, пока этот ресурс еще был, элиты не особо задумывались над вопросами распределения национального богатства. Соответственно в последние годы наметилась тенденция роста протестных настроений во многих странах мира, в том числе развитых. Эта тенденция не только 2019 года, она наблюдалась и раньше. Но именно в 2019-м она проявилась особо ярко.

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Мы видели протесты в Венесуэле, в Боливии убрали президента, сейчас все идет к тому, что будет свергнут президент в Чили. В Аргентине произошла смена – без протестов, но действующий президент проиграл выборы популистам. В Бразилии приходит к власти правый популист. Все эти протесты в Латинской Америке – это отложенный кризис 2008-2010 годов, в основе которого стоит как раз несправедливое перераспределение национальных богатств.

Мы видели протесты во Франции, и так далее. По сути, формой протеста по тем же мотивам были и выборы в США в 2016 году, где граждане избрали президентом Дональда Трампа.

Ключевым событием стали выборы в Великобритании, на которых победу одержали круги, поддерживающие Брексит. По большому счету и сам Брексит является ответом граждан Британии на те тенденции о которых упоминалось выше. Граждане не ощутили роста своих доходов и попались на удочку популистов, которые сказали: все это потому, что мы слишком много денег отдаем Евросоюзу.

То есть, если подытожить, и протесты в Латинской Америке и "Желтые жилеты" и Брексит – проявления кризиса неолиберальной модели экономики. Начавшая развиваться в 90-х, эта модель действительно отжила свое. Нужно искать что-то новое, иначе к власти будут приходить популисты разного толка и мир погрузится в череду политических кризисов и политической турбулентности.

Этот год также показал и другую тенденцию. Она уже характерна для авторитарных государств. Наиболее показательны в этом плане протесты в Гонконге. О чем свидетельствует эта тенденция? О том, что не может государство, ограничивая политические и другие свободы граждан, оставаясь авторитарным, претендовать на прогрессивное экономическое развитие. Точнее требовать от граждан участия в таком развитии. Потому что прогрессивное развитие прежде всего предполагает наличие основополагающих прав и свобод человека.

Китай начал разрушать независимую судебную систем Гонконга. Но на самом деле речь шла о разрушении прав и свобод. Китай попытался убрать основу, базис, фундаментальные права и продолжать пользоваться преимуществами системы "одно государство – два устройства". Так не выйдет. Нечто подобное мы видели в Малайзии, где люди восстали против коррупции, и где стоит вопрос о казни одного из бывших руководителей государства, ранее – в Южно-Африканской республике. И кстати, аналогичные первопричины протестов в Казахстане.

То есть в либеральном мире речь идет о том, что нужно придумать рецепты перераспределения богатства. В авторитарном – что экономическое развитие должно идти в ногу с развитием прав граждан. Если этого не будет, то экономический рост остановиться в ближайшей перспективе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что накануне Нового года в Ираке было атаковано посольство США. Подробности – в сюжете.

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