Беглого судью Чауса с охранником заметили молдавские журналисты, видео

Молдавские журналисты сняли на видео, как украинский судья-беглец Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу. На видео зафиксировано, как Чаус на улице разговаривает по телефону и, как только видит журналиста, сразу уходит.
На вопросы "Как у вас дела?"и "На каком этапе суда ваше дело?" Чаус отказался отвечать и вместе с охранником быстро ушел прочь.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который получил взятку в размере 150 тысяч долларов и прятал ее в стеклянной банке, закопанной в огороде.
Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
Чаус был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября 2016 он находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.
1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу Генпрокуратуры задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.
В ГПУ сообщили, что решение вопроса об экстрадиции Чауса в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить экс-судье статус политического беженца.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк