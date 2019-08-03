Скриншот из видео

Беглого судью Чауса с охранником заметили молдавские журналисты, видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F 2019-08-03T13:56:00+03:00 Другие страны Чаус отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро ушел

Молдавские журналисты сняли на видео, как украинский судья-беглец Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу. На видео зафиксировано, как Чаус на улице разговаривает по телефону и, как только видит журналиста, сразу уходит.

На вопросы "Как у вас дела?"и "На каком этапе суда ваше дело?" Чаус отказался отвечать и вместе с охранником быстро ушел прочь.

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Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который получил взятку в размере 150 тысяч долларов и прятал ее в стеклянной банке, закопанной в огороде.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

Чаус был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября 2016 он находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу Генпрокуратуры задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.

В ГПУ сообщили, что решение вопроса об экстрадиции Чауса в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить экс-судье статус политического беженца.

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