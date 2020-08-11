Беларусь будет другой: эксперт объяснил, почему Лукашенко придется договариваться

За последние 10 лет в Беларуси активизировался городской средний класс, говорит Игар Тышкевич

За пару недель до выборов президента Беларуси по республике прокатилась волна массовых выступлений против режима Александра Лукашенко, остающегося у власти уже 26 лет. После оглашения официальных результатов выборов протесты вспыхнули с новой силой. Почему так происходит – сайту "Сегодня" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

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По мнению эксперта, главным лейтмотивом этой президентской кампании стало слово "надоело". Поэтому шестой срок Лукашенко может стать последним или предпоследним, после чего будет попытка провести некий транзит власти.

"Впервые за последние десять лет в Беларуси активизировался городской средний класс – электронщики, IT-шники, физики и т.д. – все-таки наукоемкая промышленность достаточно сильно развивается. Это около миллиона человек. Для них создавались очень хорошие условия, можно было спокойно жить, много зарабатывать, не ограничивать себя в поездках по миру", – говорит Тышкевич.

Он напомнил, что даже когда у Украины был визовый режим с ЕС, по поездкам в Евросоюз белорусы опережали украинцев.

"Ездят люди, которые зарабатывают, горожане. Власти очень опасно давить эту группу репрессиями. Если, условно говоря, немного перегнул палку, эти люди могут поехать погулять в Барселону и там остаться. Поэтому власть вынуждена с ними договариваться. Не говорю о демократии, но Беларусь будет другой", – добавил эксперт.

Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста, которые власти пытаются подавить силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи людей арестованы, сотни – ранены, есть погибшие.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: ""Последний диктатор Европы": судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для Украины".

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