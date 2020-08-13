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Беларусь против Лукашенко: сколько задержали на четвертый день протестов

13 августа, 13:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В МВД назвали количество арестованных демонстрантов и пострадавших милиционеров

На четвертый день антиправительственных протестов в Беларуси было задержано наименьшее количество протестующих.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость", – утверждает она, хотя именно накануне во многих городах проходили мирные акции солидарности с протестующими.

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Таким образом, совокупное количество задержанных с начала протестов, то есть с 9 августа, может превышать 6,7 тысяч человек.

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Кроме того, с начала протестов, по словам Чемодановой, пострадали 103 правоохранителя, а 28 попали в больницы.

Также она отметила, что в Барановичах и Минске совершили наезд на гаишников, после чего белорусские правоохранители снова использовали огнестрельное оружие. При этом Чемоданова умолчала, что инцидент в столице страны был спровоцирован самим правоохранителем, который первым попытался разбить стекло остановленного им автомобиля.

Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления результатов выборов 9 августа, которые оппозиция отказалась признавать. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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