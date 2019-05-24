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Беларусь и ЕС близки к подписанию важных соглашений: в Минске раскрыли детали

24 мая, 08:41

Беларуси и Евросоюзу нужна договорная основа в отношениях, заявил замминистра иностранных дел

Фото: Flickr

Беларусь и ЕС близки к подписанию важного пакета соглашений – об облегчении условий получения виз и реадмиссии. Важность этого отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 23 мая в Минске на организованном представительством ЕС приеме по случаю Дня Европы. Отдельно он коснулся другого важного документа – соглашения о партнерстве и сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.

"Определение долгосрочной цели в отношениях может быть легче в отношении Беларуси, чем в отношении стран, которые ориентируются на перспективу членства в ЕС. Определение стратегии на перспективу 10-20 лет может помочь решить важные, но все же тактические задачи, которым мы сейчас не всегда со стопроцентным успехом уделяем много времени, - отметил Олег Кравченко. - Уверен в том, что стороны могут найти возможность начать переговоры по заключению соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Даже при самом благоприятном ходе переговоров, это займет как минимум месяцы".

"Нам, Беларуси и ЕС, нужна договорная основа в отношениях, пусть и самая минимальная, самая простая. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве не создает нового режима в отношениях, не предполагает каких-либо преференций или выделения значительных финансовых средств. Значение документа в контексте белорусско-европейских отношений в основном в том, чтобы стать символом и сигналом о полной нормализации отношений. Такая основа есть у ЕС со всеми странами региона. Не вижу непреодолимых препятствий началу переговоров. Если мы приближаемся к высшему уровню отношений, что было невозможным еще несколько лет назад, то почему мы не можем начать переговоры о заключении самого простого соглашения, которое создаст пусть скромную, но полезную для обеих сторон основу в отношениях", - сказал замминистра.

"Мы близки к подписанию соглашения об облегчении условий получения виз. Это действительно важно, так как на фоне повышения Европейским союзом ставки консульского сбора за выдачу визы речь идет о сохранении уровня цены для белорусов практически на прежнем уровне, даже немного о снижении, - продолжил Олег Кравченко. – Безусловно, в определенной степени будут упрощены условия получения виз. Мы со своей стороны в одностороннем порядке максимально облегчаем, в том числе финансово, условия въезда граждан ЕС, и не только, в Беларусь".

"Нам еще предстоит нормализовать отношения и запустить белорусско-европейское партнерство. Но наша совместная работа всегда направлена на позитивный результат, на достижения, полезные людям, сближающие Беларусь и ЕС, направленные на стабильность в регионе, никогда – на противопоставление наших традиционных альянсов", – добавил Олег Кравченко.

Напомним, в Беларуси снова заговорили об "интеграции" с Россией.

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