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Беларусь лишает аккредитации журналистов иностранных СМИ

29 августа, 22:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ЕС призвали белорусские власти сосредоточиться на выполнении требований народа

Министерство иностранных дел Беларуси на фоне продолжающихся протестов лишило аккредитации журналистов немецкого общественно-правового телеканала ARD, британской корпорации BBC и медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода". Об этом сообщает DW.

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По решению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, действующей при Совете безопасности Беларуси, аккредитацию, без указания оснований, отозвали у журналистов ARD Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина.

При этом, граждан РФ Сергеева и Фомина высылают из страны, а по Кузнецову составлен протокол – якобы за участие в массовой акции.

О лишении аккредитации также сообщили журналисткам британской телерадиовещательной корпорации BBC Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, связавшись с ними по телефону.

"Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня", – написал в Facebook заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

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Также СМИ сообщают, что аналогичные лишения аккредитации коснулось и сотрудников медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ / РС), среди них: Олег Груздилович, Алесь Дащинский, Владимир Гридин и Александра Динько.

Кроме того, в списке тех, у кого аннулированы аккредитации, оказались и работающие на Reuters Василий Федосенко и Владимир Костин, на AFP – Сергей Гапон и Александр Грабенкин, также Геннадий Шарыпкин с RFi.

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На ситуацию с отменой аккредитаций представителей зарубежных СМИ уже отреагировали в ЕС.

"Последние ограничения относительно независимых СМИ, в том числе иностранных репортеров с должным аккредитацией, неприемлемы и представляют собой еще одну попытку власти ограничить свободный поток информации. Свобода СМИ и свобода информации – ключевая часть любого демократического общества", – цитирует "Радио Свобода" заявление Питера Стано, спикера верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

В ЕС советуют властям Беларуси сосредоточиться на выполнении требований белорусского народа, высказанных мирными протестующими во время акций в последние несколько недель, вместо того, чтобы запугивать и мешать работе СМИ.

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Напомним, ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились о введении санкций против чиновников высокого ранга Беларуси, которых считают причастными к фальсификации результатов выборов президента страны, а также к жестоким разгонам протестующих.

Украина также рассматривает возможность присоединения к санкциям Евросоюза против Беларуси, которые ЕС в данный момент разрабатывает.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил события в Беларуси и украинский Евромайдан.

Видео: Facebook / МИД Украины

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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