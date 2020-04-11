Беларусь отказалась от росийских тестов на COVID-19: в Минске жестко назвали причину

После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко называл пандемию коронавируса и массовый карантин психозом, Минск отказался закупать российские тесты на выявление коронавируса. Даже после того, как Москва бесплатно прислала 10 тысяч таких тестов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью порталу tut.by.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран. Тем более главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%. Так что нам сейчас эти тесты не нужны", – отметил Макей.

На вопрос журналиста, о как помощи Беларусь еще попросила Россию, о чем заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков, глава МИД Беларуси ответил, что в Минске тоже хотели бы понять, о чем говорил Песков.

"Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга — россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином. Но это было, конечно, на первоначальном этапе. После наших настойчивых обращений к российским коллегам ситуация более или менее наладилась", – отметил Макей.

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Он также вспомнил и о 15 зараженных, которые приехали из Нижнего Тагила.

"Это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания", – сказал Макей.

По мнению Макея, России следует сфокусироваться на ситуации с коронавирусом у себя. Он также обратил внимание на то, что в некоторых российских СМИ и Telegram-каналах необъективно освещают ситуацию с COVID-19 в Беларуси, и подчеркнул, что лучше каждому смотреть на то, что "происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер".

"Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам", – добавил глава МИД.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, хотя и не собирается объявлять карантин из-за коронавирусной эпидемии, готов отправить правительство в отставку, если в стране не решат вопрос дефицита средств индивидуальной защиты.

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