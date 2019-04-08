Беларусь открыла Чернобыльскую зону для туристов: озвучена цена

Для группы из пяти человек поездка будет стоить более 4 тысяч гривен

Чернобыльская АЭС. Фото: Flickr

Беларусь открыла Чернобыльскую зону для туристов: озвучена цена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1c/4f4/5cab1c4f41414.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1c/4f4/5cab1c4f41414.jpg 2019-04-08T13:06:00+03:00 Другие страны Для группы из пяти человек поездка будет стоить более 4 тысяч гривен

В скором времени туристы смогут посетить Чернобыльскую зону отчуждения не только в Украине, которую за прошлый год посетили 70 тыс. человек, но и в Беларуси, поскольку власти республики приняли решение открыть ее для экскурсий.

Как сообщает белорусское телевидение, с форматом поездок вопрос пока что не был решен окончательно, однако для группы из пяти человек поездка обойдется в 340 белорусских рублей, или 4240 гривен.

При этом зоны повышенного радиационного фона будут отмечены белыми линиями, которые будет запрещено пересекать. Поэтому, что немаловажно, приезжим не удастся посетить выселенные деревни.

Сперва планируется отправлять по две экскурсии в месяц, а после разработки главных маршрутов начнутся уже массовые экскурсии.

В то же время, специалисты из зоны отчуждения пока не называют дату начала экскурсий.

Стоит отметить, что белорусская зона отчуждения охватывает 1,7 тыс. кв. км на территории Гомельской и Могилевской областей, а на ее месте создан радиационно-экологический заповедник, работники которого контролируют доступ на территорию и борются с лесными пожарами.

Напомним, что на прошлом неделе в Чернобыльской зоне произошел масштабный пожар – загорелись 30 отселенных полуразрушенных зданий и 20 гектаров травы.

Мы также писали о том, что ранее Евросоюз выделил 5 млн евро на медицинскую помощь людям, которые живут вокруг Чернобыльской зоны отчуждения в Иванковском районе Киевской области.

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