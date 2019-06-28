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Беларусь подаст в суд, если Россия не компенсирует ущерб от "грязной" нефти

28 июня, 13:17

Всего Беларусь недополучила 630 тонн нефти

Беларусь оставляет за собой право обратиться в суд, если Россия откажется компенсировать упущенную выгоду в связи с поставками некачественной нефти. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в парламенте страны.

"Мы видим, очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться через суд", — отметил он.

Позднее в беседе с журналистами он пояснил, что "упущенная выгода — это видение одной из сторон".

"В частности, по материалам, которые мы выставили на рассмотрение российской стороны, речь касалась объема переработки нефти на Мозырском НПЗ. Сделок по ней не состоялось, даже Китай не принял в переработку эту нефть", — сказал Ляшенко.

"Естественно, мы выставили свою сумму претензий. Уклонюсь называть ее пока конкретно, но она многоцифровая и значительная", — заявил замглавы правительства Беларуси.

Сообщается также, что белорусские НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба" недополучили из России около 630 тысяч тонн нефти.

"Величина, которую мы недополучили в связи с невозможностью нефтепровода пропустить эту нефть (чистую нефть, – ред.), это порядка 630 тысяч тонн", — отметил вице-премьер.

Ляшенко уточнил, что с апреля по июнь Мозырский НПЗ недополучил 200 тыс. тонн, ОАО "Нафтан" — 430 тыс. тонн.

Напомним, что 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

С 24 мая Беларусь начала транспортировку загрязненной российской нефти в направлении линейно-производственной диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области РФ.

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Тег нефть, Россия, Беларусь, нефтепровод, компенсация, убыток

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