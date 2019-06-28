Беларусь потребовала для себя российские цены на газ

До 2025 года Беларусь хочет выйти на единый рынок газа с РФ

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Фото: Минэнерго Беларуси.

Беларусь считает необходимым сближение цен на природный газ с Российской Федерацией, и выход на единый рынок газа к 2025 году в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Цены должны сближаться в Беларуси и ближайших регионах Российской Федерации. Мы говорим, должен быть переходный период до 2025 года", — отметил глава белорусского Министерства энергетики.

Каранкевич напомнил, что новая цена на газ для Белоруссии должна быть установлена с 1 января 2020 года.

"Переговоры ведутся, но определенных сроков завершения переговоров нет", — сказал министр. При этом он пояснил, что в ходе переговорного процесса речь идет о цене "не только на 2020-й год, но и на перспективу".

"До создания общего рынка газа должна быть четкая траектория формирования цены на этот период", — заявил министр энергетики Белоруссии.

Напомним, что Россия и Беларусь уже согласовали около 90% программы по интеграции двух стран.

Кроме того, сообщалось, что страны обсуждают вопрос создания единой валюты. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прокомментировал обсуждение по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым.

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