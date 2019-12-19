Беларусь приняла новую военную доктрину: Лукашенко готовится к своему "Донбассу"

Минск вынес свои уроки из войны на востоке Украины, но, все равно, не считает Россию агрессором

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил новый план обороны страны и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года.

При подготовке документа учитывался и опыт Украины в войне на Донбассе, как пишет БелТА, заявил исполняющий обязанности начальника Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

По его словам, таким образом, при разработке плана учитывались "наихудшие для страны варианты развития обстановки".

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"Изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле. Исходя из этого сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта. В плане обороны заложены адекватные меры реагирования", – сказал замминистра обороны Беларуси.

В то же время, Вольфович подчеркнул, что Беларусь – миролюбивая страна, а новая военная доктрина несет оборонительный характер и не рассматривает другие государства как возможные агрессоры.

Напомним, ранее бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск готов провести совместные учения с НАТО и уже обсуждает их возможный формат.

А в сентябрьском интервью украинским СМИ, среди которых был и главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак, Александр Лукашенко заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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