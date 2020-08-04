Беларусь проводит срочную мобилизацию на границе с Россией

Повестки получают те, кто уже отслужил

В Беларуси, где недавно задержали боевиков ЧВК Вагнера, мужчин начали призывать на 25-дневную мобилизацию. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, повестки от военкоматов получили жители приграничной с Россией Витебской области.

Реклама

Призывают на службу мужчин в возрасте до 35 лет, которые ранее проходили службу в рядах ВС РБ. Примечательно, что они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.

Читайте также: Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью

Кроме того, по данным источников в белорусских силовых структурах, призывников хотят отправить на 25-дневные сборы в те части, где они ранее проходили службу. Развернута ли мобилизация исключительно в приграничных с РФ регионах страны или по всей республике – пока неизвестно.

Реклама

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. К ним допустили пять кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. В стране уже начались массовые акции, на которых задерживают сотни людей.

Также ранее в Следственном комитете Беларуси заявили, что задержанные под Минском наемники из российской ЧВК Вагнера могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами, якобы готовившими массовые беспорядки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама