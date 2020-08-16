Беларусь решила побряцать оружием возле границ НАТО

На фоне обвинений со стороны президента Беларуси в адрес НАТО в наращивании военной силы с завтрашнего дня на западной границе страны начнутся трехдневные учения с участием артиллерии и ракетных войск.

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Как сообщили 16 августа в пресс-службе белорусского Министерства обороны, маневры будут проходить около города Островец на границе с Литвой, возле которого расположена строящаяся Белорусская АЭС.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", – утверждают в Миноброны.

Кроме того, в указанных районах уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне три подразделения зенитных ракетных полков.

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Также на расположенном неподалеку полигоне "Гожский" пройдут совместные учения воздушного десанта и пограничной службы. Ранее президент Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

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Еще на этом же, а также на "Обуз-Лесновском" полигоне, пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что НАТО разместило "танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ". В Североатлантическом альянсе опровергли его слова.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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