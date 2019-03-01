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Беларусь согласна на общую валюту с Россией: Лукашенко назвал условие

Сегодня, 10:52

Это не будет ни российский, ни белорусский рубль, это будет общий рубль

Фото: Getty Images
Беларусь согласна на общую валюту с Россией: Лукашенко назвал условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b8d/6fa/5c4b8d6fa871c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b8d/6fa/5c4b8d6fa871c.jpg Другие страны Это не будет ни российский, ни белорусский рубль, это будет общий рубль

Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ – Ред.) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", – сказал он.

При этом белорусский президент считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр.

"Не важно, где он будет, пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий "налогового маневра".

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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Тег Россия, Беларусь, Лукашенко

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Источник:

ТАСС

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