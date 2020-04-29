Беларусь установила антирекорд по COVID-19, а Лукашенко говорит о "коронапсихозе"

Беларусь продолжает уверенно опережать Украину по количеству инфицированных коронавирусом – в стране зарегистрировали 13 181 случай заражения, что почти на 3,5 тысячи больше, чем в Украине.

Об этом 29 апреля сообщили в белорусском Министерстве здравоохранения, отметив, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 973 человек – это новый антирекорд для страны.

Кроме того, с начала эпидемии 2072 пациента выздоровели от COVID-19, а для 84 этот диагноз стал смертельным.

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При этом президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает отрицать опасность эпидемии, хотя и перенес свое традиционное послание к парламенту, которое было запланировано на середину апреля.

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Сам он это объяснил "коронапсихозом" и желанием избежать неопределенности в своей речи.

"Разные страны начали разыгрывать свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира — наша жизнь, экспортоориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Как уже сообщалось, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения и собравшую более семи тысяч подписей петицию, белорусские власти продолжают планировать проведение парада Победы на 9 мая.

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