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Беларусь увеличивает отрыв от Украины по количеству зараженных COVID-19

6 мая, 13:37

Денис Беспалов

Количество зараженных в Беларуси за сутки выросло на 905 человек

В Беларуси, где несмотря на коронавирус планируют провести парад на День победы, на 6 мая количество зараженных выросло до 19 255 человек. Об этом в Telegram сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Зарегистрированы 19 255 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220 045 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Таким образом, количество зараженных в Беларуси за сутки выросло на 905.

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Согласно последним данным, в Украине количество случаев COVID-19 составляет 13 184, за последние сутки зафиксировано 487 новых случаев заражения.

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Количество выздоровевших пациентов составляет 4388.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оснований переносить выборы в стране нет.

Как сообщалось, власти Беларуси продолжают игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Так, вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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