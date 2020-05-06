Беларусь увеличивает отрыв от Украины по количеству зараженных COVID-19

Количество зараженных в Беларуси за сутки выросло на 905 человек

В Беларуси, где несмотря на коронавирус планируют провести парад на День победы, на 6 мая количество зараженных выросло до 19 255 человек. Об этом в Telegram сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Зарегистрированы 19 255 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220 045 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Таким образом, количество зараженных в Беларуси за сутки выросло на 905.

Реклама

Согласно последним данным, в Украине количество случаев COVID-19 составляет 13 184, за последние сутки зафиксировано 487 новых случаев заражения.

Читайте также: СМИ: в Беларуси из больниц по ночам выносят трупы, а Лукашенко говорит об улучшениях

В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Количество выздоровевших пациентов составляет 4388.

Реклама

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оснований переносить выборы в стране нет.

Как сообщалось, власти Беларуси продолжают игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Так, вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама