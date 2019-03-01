Беларуси нужна новая Конституция – Лукашенко
Лукашенко также заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок
В Беларуси будет принята новая Конституция. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти – исполнительную, законодательную", – отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко также заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции.
"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией.
Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.
Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.
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