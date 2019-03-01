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Беларуси нужна новая Конституция – Лукашенко

Сегодня, 15:42

Лукашенко также заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок

Фото: AFP
Беларуси нужна новая Конституция – Лукашенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg Другие страны Лукашенко также заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок

В Беларуси будет принята новая Конституция. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти – исполнительную, законодательную", – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко также заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции.

"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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Тег Конституция, Беларусь, Лукашенко

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ТАСС

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