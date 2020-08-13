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Беларусские силовики заявили, что задержали изготовителей "коктейлей Молотова"

13 августа, 01:21

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Задержанные находятся в РУВД белорусской столицы

Белорусский ОМОН задержал в Минске двоих изготовителей бутылок с зажигательной смесью ("коктейлей Молотова" – Ред). Об этом заявила пресс-служба МВД Белоруссии.

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"По ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее информации, задержанные решили приготовить "коктейли Молотова", чтобы "использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов". На данный момент задержанные находятся в Фрунзенском РУВД белорусской столицы, решается вопрос "о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков".

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Напомним, в Беларуси четвертый день продолжаются протесты: по всей стране блокируют дороги.

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выборы протесты Беларусь коктейли молотова

Источник: ТАСС

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