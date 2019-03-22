Белградский "Майдан": против чего протестуют сербы

Акции протеста в Сербии продолжаются уже четыре месяца и становятся все жестче

Фото: AFP

Белградский "Майдан": против чего протестуют сербы Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d8a/df2/5c8d8adf24548.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d8a/df2/5c8d8adf24548.jpg 2019-03-22T07:17:00+02:00 Другие страны Акции протеста в Сербии продолжаются уже четыре месяца и становятся все жестче

В Сербии, не без основания считающейся форпостом России на Балканах, продолжаются протесты против действующего президента страны Александра Вучича. В минувшую субботу протестное движение достигло апогея: демонстранты прорвались в здание государственной телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии", сорвав выпуск новостей. А в воскресенье блокировали резиденцию Вучича, причем в то время, когда он делал заявление в прямом эфире по субботним событиям. Президенту Сербии пришлось спешно покидать здание резиденции.

В России некоторые политики уже успели увидеть в событиях в Сербии "происки США". Что происходит на самом деле в этой балканской стране, разбирался сайт "Сегодня".

Протесты – почти как в Украине

Если присмотреться внимательнее, в сербских протестах можно найти много общего с украинскими – Революцией Достоинства и акцией "Украина без Кучмы" начала 2000-х. Первые акции в Сербии, основным требованием которых была отставка Вучича, стартовали в апреле 2017 года – буквально на следующий день после его избрания на этот пост. Активная фаза протестов продолжалась вплоть до инаугурации новоизбранного президента 31 мая.

Осенью 2018-го оппозиционные настроения в обществе получили новый импульс. Поводом для протестов в Белграде стало избиение в ноябре лидера движения "Левые сербы" Борко Стефановича. Кадры окровавленного политика мигом облетели соцсети, и возмущенный народ вышел на улицы. При этом доказательств, что к избиению каким-то образом причастна действующая власть, ни у кого нет, правоохранители довольно быстро нашли и задержали двух подозреваемых в преступлении. Но наэлектризованному обществу оказалось достаточно заявлений оппозиционных политиков.

Еще одной аллюзией на украинские протесты является то, что некоторое время их фронтменами выступали студенческие организации. Которые при этом (как в Украине во время Евромайдана) старались дистанцироваться от оппозиционных партий. И, как в Украине, им это не удалось: со временем протесты возглавили политики. При этом, как во времена акции "Украина без Кучмы", вокруг единой цели – отставки Вучича – объединились политические силы самого разного толка: от левых до правых, от евроскептиков до еврооптимистов.

Но, пожалуй, на этом сходства с Украиной и заканчиваются. Протесты в Сербии носят вялотекущий характер, больше напоминая протесты "желтых жилетов" во Франции. Демонстранты планируют свои акции, как правило, на выходные, палаточных городков не устраивают, админздания не захватывают. Проникновение в телецентр, о котором упоминалось, инициатор захвата – лидер правой парламентской партии "Двери" Бошко Обрадович – пояснил желанием получить доступ к эфиру. Да и оно было довольно быстро пресечено полицией, которая вывела "захватчиков" за двери и задержала некоторых из особо рьяных протестантов.

Тем не менее не похоже, что протесты собираются утихать: сегодня, по прошествии почти полугода акций, первоначальный повод забыт, число требований, как это обычно бывает, разрослось. Да и избиение Стефановича было всего лишь поводом. Первопричины акций лежат гораздо глубже.

Протесты в Сербии. Фото: AFP

Клубок проблем

Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, нынешние протесты вызваны целым клубком причин и проблем, требующих решения. Во-первых, это усталость части сербов от самого Вучича.

Нынешний сербский президент до победы на выборах два года назад на протяжении трех лет – с апреля 2014-го – занимал пост премьер-министра республики. Еще раньше был министром обороны страны, а в конце 90-х – министром информации. В представлении части сербов Вучич – представитель "старых" элит, с которыми люди на фоне сложной социально-экономической ситуации не связывают надежд на реформы. Сейчас он ассоциируется со стагнацией, отсутствием обещанных реформ в сфере образования и медицины и утраченными возможностями. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что число сербов, поддерживающих нынешнего президента (если верить осенним соцопросам в Сербии), значительно выше числа тех, кто хотел бы его отставки.

Еще одна причина – разгул коррупции в стране. В Сербии эта проблема является чрезвычайно острой и серьезно влияет на уровень доверия к власти.

"Есть еще один пласт, касающийся страха людей перед войной с Косово. Дело в том, что Вучич активно использует националистическую риторику для мобилизации своего электората. К примеру, когда Косово установили 100%-ные импортные пошлины на все сербские товары, реакция Вучича, ответившего угрозами, показалась сильно радикальной. Люди считают, что такая риторика может привести к войне, которой они боятся и не хотят", – рассказал Илья Куса.

Любопытно, что Вучич некоторое время воздерживался от демонстрации резко правых взглядов. Нынешний сербский президент, напомним, начинал свою политическую карьеру как член Радикальной партии – русофильской праворадикальной политической силы. В этой партии он быстро сделал карьеру, заняв в итоге должность генсека. Однако после раскола у радикалов Вучич примкнул к умеренной части, создавшей в итоге Сербскую прогрессивную партию – тоже националистического толка, но выступавшую за вступление Сербии в ЕС. Сегодня СПП имеет большинство в парламенте Сербии.

"Сейчас обостряется националистическая риторика, и это ведет к углублению раскола в обществе по вопросам, которые касаются ран на теле Сербии, не заживших со времен войн в Югославии. Это, в частности, и тема сербского национализма, которая была ранее полутабу. Одна часть общества считает, что Сербию унизили, и национализм – это правильно, поскольку хватит жить в унижении. Это как раз правые националисты, в том числе президент Сербии Александр Вучич в последнее время, – раньше за ним такого не замечали. Другая часть считает, что не нужно возрождать этот фантом, потому что он приведет к новым войнам", – отмечает Илья Куса.

По его словам, сегодня весь этот клубок противоречий и проблем, требующих решения, вылился на улицы.

"И сейчас это борьба, я бы сказал, с одной стороны, между новыми молодежными движениями в Сербии, часть из которых правые, часть тяготеют больше к ЕС и НАТО, и с другой стороны – старыми силами, старыми элитами, которые не хотят ничего менять. Если быть точным, это борьба конкретно против Вучича и его окружения, даже не против его партии", – отметил эксперт.

А вот "руки Вашингтона", равно как и "руки Москвы", в нынешних протестах нет – это исключительно сербская история.

Пусть уж лучше Вучич

Спрогнозировать, к чему в итоге приведут нынешние протесты, на данном этапе сложно. Несмотря на растянутую во времени "раскачку" ситуации, нынешняя власть чувствует себя достаточно уверенно. При этом, по мнению Ильи Кусы, для Украины Вучич является удобным партнером.

"На самом деле Вучич – достаточно удобный для Украины президент, с точки зрения сотрудничества. Он договороспособен, не украинофоб и не является врагом Украины. Визит Петра Порошенко в Белград в прошлом году и встреча с Вучичем – тому доказательство. Что же касается действий в фарватере Москвы, то не нужно иметь иллюзий. Ни один президент Сербии не пойдет против России, учитывая симпатии сербов к Москве. Это нереально, по крайней мере в ближайшей перспективе", – сказал Илья Куса.

По его мнению, пока президентом остается Вучич, Украине следует более активно сближаться с Сербией.

"Считаю, что мы недостаточно работаем с Сербией. Она к нам близка, с ней легко работать. Это как с Белоруссией – хотя эта страна союзник России, для нас она партнер. Понятно, с Сербией мы не станем закадычными друзьями, но создать крепкие прагматичные отношения вполне возможно. И это надо делать", – сказал эксперт.

В случае же, если протесты достигнут успеха и Вучич уйдет в отставку, ситуация может нести как возможности, так и риски для Украины.

"Возможности – это если к власти придут более проевропейские силы. Хотя вероятность этого крайне низка. А риски – если на смену нынешним элитам придут более радикальные силы, более пророссийские. Но в целом, если правящие силы, ориентированные на ЕС и НАТО, при сохранении связей с Россией останутся при власти – для нас это тоже возможности", – отмечает Илья Куса.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.