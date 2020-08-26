Українська
$ 27,44
32,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Белорус показал видео, как ОМОН в автозаке пытал задержанных: Звук дубинок не забыть никогда

26 августа, 21:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Некоторых задержанных избивали трижды – при задержании, в автозаке и изоляторе

Белорусские силовики пытали задержанных участников мирных акций протеста, даже несмотря на то, что те беспрекословно выполняли все приказания людей в погонах. Одно из таких доказательств выложил в сети Денис Германов, арестованный ОМОНом 10 августа в Минске.

Реклама

"Этот звук, звук дубинок, не забыть никогда", — говорит он, прикуривает очередную сигарету и рассказывает, что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей. Он стоял в "цепочке солидарности", а когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался матом, не хватал никого за форменное обмундирование, пишет TUT.by.

Денис показывает всю съемку, и кадры из автозака подтверждают слова других задержанных: их били так сильно, что некоторые мужчины плакали.

"Еб… ло закрой, на х… [удары дубинок, кому-то из задержанных звонят, слышна мелодия] Что ты плачешь, на х… герой, на х… Я сказал тишина, на х… [что-то передают по рации, снова удар дубинок] На, б…, животное! Ща, б…, придут, постригут тебя, на х… (…) Еб…, х… ты, бл…, смотришь! [слышны всхлипы, удары дубинок, далее одна ненормативная лексика]. Тебе х… лежится? [в автозаке новые задержанные] Заходи, б…, сюда, на х… Ложимся вниз, бл…", – кричат омоновцы, избивая при этом задержанных.

По словам мужчины, если бы милиция нашла у него камеру, которой все это снималось, его бы убили. Поэтому в изоляторе на Окрестина ему удалось спрятать гаджет.

Реклама

"На Окрестина люди выли просто, их били смертным боем", — говорит мужчина. По словам Дениса, его избили трижды: во время задержания, в автозаке и когда привезли в изолятор.

В тренде
Новый глава Белорусской церкви обратился к пастве: Нужно зло победить добром

Внимание: на видео присутствуют сцены насилия и жестокости, а также нецензурная лексика (18+)

Напомним, в Беларуси 18 дней продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко. Силовики подавляют мирные протесты с невероятным зверством. Более семи тысяч человек были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам, также сообщалось о погибших протестующих.

Также сообщалось, что силовики в изоляторе на Окрестина избили задержанную девушку и угрожали ей групповым изнасилованием:

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты пытки Беларусь избиение омон автозак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для Беларуси
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для БеларусиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять