Белорус показал видео, как ОМОН в автозаке пытал задержанных: Звук дубинок не забыть никогда

Некоторых задержанных избивали трижды – при задержании, в автозаке и изоляторе

Белорусские силовики пытали задержанных участников мирных акций протеста, даже несмотря на то, что те беспрекословно выполняли все приказания людей в погонах. Одно из таких доказательств выложил в сети Денис Германов, арестованный ОМОНом 10 августа в Минске.

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"Этот звук, звук дубинок, не забыть никогда", — говорит он, прикуривает очередную сигарету и рассказывает, что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей. Он стоял в "цепочке солидарности", а когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался матом, не хватал никого за форменное обмундирование, пишет TUT.by.

Денис показывает всю съемку, и кадры из автозака подтверждают слова других задержанных: их били так сильно, что некоторые мужчины плакали.

"Еб… ло закрой, на х… [удары дубинок, кому-то из задержанных звонят, слышна мелодия] Что ты плачешь, на х… герой, на х… Я сказал тишина, на х… [что-то передают по рации, снова удар дубинок] На, б…, животное! Ща, б…, придут, постригут тебя, на х… (…) Еб…, х… ты, бл…, смотришь! [слышны всхлипы, удары дубинок, далее одна ненормативная лексика]. Тебе х… лежится? [в автозаке новые задержанные] Заходи, б…, сюда, на х… Ложимся вниз, бл…", – кричат омоновцы, избивая при этом задержанных.

По словам мужчины, если бы милиция нашла у него камеру, которой все это снималось, его бы убили. Поэтому в изоляторе на Окрестина ему удалось спрятать гаджет.

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"На Окрестина люди выли просто, их били смертным боем", — говорит мужчина. По словам Дениса, его избили трижды: во время задержания, в автозаке и когда привезли в изолятор.

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Внимание: на видео присутствуют сцены насилия и жестокости, а также нецензурная лексика (18+)

Напомним, в Беларуси 18 дней продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко. Силовики подавляют мирные протесты с невероятным зверством. Более семи тысяч человек были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам, также сообщалось о погибших протестующих.

Также сообщалось, что силовики в изоляторе на Окрестина избили задержанную девушку и угрожали ей групповым изнасилованием:

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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