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Белорусам могут отключить интернет: Минск предупреждает о новой угрозе "вагнеровцев"

30 июля, 11:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кандидатов в президенты Беларуси предупредили, что в страну готовятся заехать новые наемники

В Беларуси после задержания "вагнеровцев" в ЦИК срочно вызвали кандидатов в президенты. Политиков предупредили о том, что есть угроза провокаций во время митингов и власти рассматривают вариант серьезных ограничений в стране.

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Об этом передает "Интерфакс-Запад".

Так, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев заявил, что власти не исключают возможность ограничения интернета в стране.

"Я спросил (у госсекретаря Совбеза Андрея Равкова. – Ред.) про возможное ограничение интернета. Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают (возможность. – Ред.) отключить интернет", – сказал кандидат в президенты после заседания в ЦИК.

Еще один претендент на пост президента, Сергей Черечень, заявил, что располагает информацией о подготовке въезда в Беларусь новых группировок боевиков для организации провокаций в стране.

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"Основная цель встречи – предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут. Были задержаны боевики, таких боевиков, скорее всего, на территории Беларуси еще достаточно много. Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Беларуси до 9 августа", – сказал он.

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Кандидат в президент Анна Конопацкая заявила: ей пообещали, что не будут ущемлены ни права граждан, ни права кандидатов при проведении пикетов.

"Да, будут установлены дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников. Белорусские силовики уже открыли уголовное производство по статье о подготовке террористического акта. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины.

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В России высокопоставленные должностные лица этот инцидент пока не комментировали. Лишь зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что это Лукашенко якобы устроил спектакль с задержанием на фоне предвыборной гонки.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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