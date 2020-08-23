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Белорусская оппозиция не хочет насильственного свержения власти

23 августа, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиция все так же призывает к мирным протестам

В столице Беларуси Минске 22 августа в ходе очередной акции протеста на митинге у Дома правительства выступили представители координационного штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова и уволенный за поддержку протестов директор минского театра имени Янки Купалы Павел Латушко. Об этом сообщает Deusche Welle.

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В ходе выступления Павел Латушко заявил, что оппозиция не рассматривает свержение президента Александра Лукашенко силой.

"Никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом", – подчеркнул Латушко

Колесникова, в свою очередь, призвала белорусов к продолжению мирных протестов.

Как отмечает издание, собравшиеся на на площади Независимости протестующие устроили там открытый микрофон и провели велозаезд.

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По данным СМИ, в акции протеста в Минске 22 августа приняли участие около трех тысяч участников.

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Ранее мы сообщали, что многие протестующие с бело-красно-белыми флагами прошли по проспекту Независимости и, проходя мимо здания Комитета государственной безопасности, люди скандировали: "Свободу!" и "Трибунал!"

В то же время, часть проспекта в центре Минска, где проходил автопробег Солидарности, была закрыта для легковых автомобилей, но общественный транспорт пропускали.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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