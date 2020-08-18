Белорусский дипломат ушел в отставку из-за действий властей

Ранее на странице Андрея Бушило появился репост фото с Марша свободы

Глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий властей в отношении протестующих в связи с фальсификациями на выборах. Это подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает белорусское "Радио Свобода".

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По информации телеграм-канала "Белсат", сотрудники департамента проводили его аплодисментами, пожелали скорейшего возвращения и подарили бело-красно-белый флаг.

16 августа на странице Бушило в Facebook появился репост фотографии с Марша свободы в Минске.

Судя по поступающей в последние дни информации, в Министерстве иностранных дел Беларуси возник серьёзный конфликт.

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Как сообщает "Еврорадио", дипломаты хотели публично высказаться о событиях в стране, но министр Владимир Макей был против. Тогда днем 17 августа двое сотрудников МИД Вячеслав Казаченок и Елена Копанева вышли на крыльцо внешнеполитического ведомства с чистыми листами бумаги, символизирующими чистую совесть.

"После встречи с министром я понимаю, что это скорее всего приказ о моем увольнении", - сказал Казаченок.

Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который поддержал протестующих против результатов выборов и насилия над мирными гражданами, заявив, что поведение некоторых белорусских силовиков и правоохранителей возрождает в Беларуси традиции жестоких советских преследований.

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