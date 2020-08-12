Белорусскому ОМОНу запретили бить журналистов, кроме "особых случаев"

После сообщений о задержаниях и избиениях журналистов, освещающих массовые протесты в Беларуси, глава МВД республики Юрий Караев поручил подчиненным не трогать работников пера, сообщает ТАСС.

Реклама

"Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", – заявил Караев на рабочем совещании.

Он добавил, что взял вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, под личный контроль.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

В тренде Третья ночь протестов: как начинались и чем закончились противостояния в Беларуси

Только 9 августа правоохранители задержали не менее 15 журналистов в разных городах Беларуси.

Реклама

А 7 августа были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Однако не всем так повезло, как нашим журналистам – в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама