Українська
$ 27,6
32,56
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Белорусскому ОМОНу запретили бить журналистов, кроме "особых случаев"

12 августа, 18:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Работу журналистов глава МВД возьмет под личный контроль

После сообщений о задержаниях и избиениях журналистов, освещающих массовые протесты в Беларуси, глава МВД республики Юрий Караев поручил подчиненным не трогать работников пера, сообщает ТАСС.

Реклама

"Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", – заявил Караев на рабочем совещании.

Он добавил, что взял вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, под личный контроль.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

В тренде
Третья ночь протестов: как начинались и чем закончились противостояния в Беларуси

Только 9 августа правоохранители задержали не менее 15 журналистов в разных городах Беларуси.

Реклама

А 7 августа были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Однако не всем так повезло, как нашим журналистам – в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты журналисты избиение омон массовые беспорядки Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять