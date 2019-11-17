Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Белорусы голосуют: в стране проходят досрочные выборы в парламент

17 ноября, 09:07

Жителям страны предстоит избрать 110 членов Палаты представителей

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Беларуси, президент которой ранее впервые за много лет посетил Евросоюз, начались досрочные парламентские выборы – 17 ноября в стране проходит основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Для участия в голосовании в стране и за ее пределами открылись 5831 и 46 избирательных участков соответственно. Они будут работать с 8:00 до 20:00 (9:00 и 21:00 по киевскому времени).

Реклама

На выборах зарегистрировали более 6,88 млн избирателей. Им предстоит выбрать 110 членов нижней палаты белорусского парламента из 513 кандидатов, которые подали свои заявки на участие.

Также местный Центризбирком аккредитовал более 28 тыс. национальных и 1 028 международных наблюдателей за выборами.

В тренде
Протесты в Боливии: экс-президент обратился к ООН и Папе Римскому
Фото: REUTERS/Manuel Claure

Чтобы выборы признали состоявшимися, в них должны принять участие не менее половины избирателей, включенных в списки. Явка на предыдущем досрочном голосовании, которое проходило с 12 по 16 ноября, составила 35,77%.

Напомним, что предыдущие выборы в Палату представителей Беларуси проходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Беларусь парламентские выборы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видеоFun
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видеоДругие страны
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы
Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницыFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...