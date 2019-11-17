Белорусы голосуют: в стране проходят досрочные выборы в парламент

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Беларуси, президент которой ранее впервые за много лет посетил Евросоюз, начались досрочные парламентские выборы – 17 ноября в стране проходит основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Для участия в голосовании в стране и за ее пределами открылись 5831 и 46 избирательных участков соответственно. Они будут работать с 8:00 до 20:00 (9:00 и 21:00 по киевскому времени).

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На выборах зарегистрировали более 6,88 млн избирателей. Им предстоит выбрать 110 членов нижней палаты белорусского парламента из 513 кандидатов, которые подали свои заявки на участие.

Также местный Центризбирком аккредитовал более 28 тыс. национальных и 1 028 международных наблюдателей за выборами.

Чтобы выборы признали состоявшимися, в них должны принять участие не менее половины избирателей, включенных в списки. Явка на предыдущем досрочном голосовании, которое проходило с 12 по 16 ноября, составила 35,77%.

Напомним, что предыдущие выборы в Палату представителей Беларуси проходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим.

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