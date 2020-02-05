Белорусы резко передумали идти в Союзное государство с Россией: что произошло

Если завтра состоится референдум, то сторонники союза Беларуси с Россией не смогут получить абсолютное большинство

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В течение 2019 года число граждан Беларуси, которые поддерживают союз с Россией, снизилось с 60,4 до 40,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, передает belsat.eu.

Таким образом, если завтра состоится референдум по поводу геополитического выбора Беларуси, то сторонники союза с Россией не смогут получить абсолютного большинства голосов.

Как отмечается, с сентября по декабрь 2019 года происходило обвальное падение пророссийских настроений: число сторонников союза снизилось на 14,7% за четыре месяца (с 54,8% до 40,4%).

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Одновременно усилились проевропейские настроения в обществе: число сторонников вступления в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

Именно в период с сентября по декабрь наблюдался пик интеграционных переговоров и связанных с ними протестов в Беларуси. В сентябре 2019 года правительства двух стран согласовали проект программы действий по углублению интеграции и список дорожных карт. В течение октября-ноября проходили правительственные переговоры относительно содержания карт, а в декабре ожидалось (но так и не произошло) подписание этих документов на уровне глав государств. В течение декабря в Минске и других городах Беларуси прошла серия акций в защиту независимости и против интеграции с РФ.

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Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий отметил, что снижение пророссийских настроений в течение 2019 года можно разделить на два этапа: постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до конца декабря).

"Раньше такого не было никогда, – подчеркивает Вардомацкий. – Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Беларуси и России. Тональность приобрела более негативный характер".

По мнению Вардомацкого, геополитические взгляды белорусов в 2020 году продолжат формироваться под влиянием ситуации в белорусско-российских отношениях и тональности СМИ при освещении этих отношений.

"Постепенный откат назад возможен, но это будет достаточно трудно сделать. Ведь наблюдается определенное затвердевание тренда на снижение пророссийских настроений", – добавил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно жаловался, что после подписания Москвой и Минском Договора о Союзном государстве Кремль каждый год выдвигает его стране новые условия для интеграции. Лукашенко признался, что не знает, "на хрена нужен тогда такой союз".

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