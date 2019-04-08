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Белый дом признал элитные войска Ирана террористами

Сегодня, 18:17

Данный шаг был одним из превыборных обещаний президента Дональда Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.
Белый дом признал элитные войска Ирана террористами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b65/e0d/5cab65e0dfe67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b65/e0d/5cab65e0dfe67.jpg Другие страны Данный шаг был одним из превыборных обещаний президента Дональда Трампа

Американские власти приняли решение внести элитное военное формирование Вооруженных сил Ирана – Корпус стражей Исламской революции – в список иностранных террористических организаций.

Об этом 8 апреля сообщил президент США Дональд Трамп, таким образом, сдержав одно из своих предвыборных обещаний.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе его силы специального назначения „Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", – цитирует его пресс-служба Белого дома.

Трамп назвал это признанием того, что Иран является государством—спонсором терроризма, но также, и того, что КСИР выступает инструментом в финансировании и продвижении терроризма.

"КСИР является главным средством правительства Ирана, с помощью которого оно направляет и осуществляет свою глобальную террористическую кампанию", — отметил он.

По словам американского президента, данное решение направлено на то, чтобы значительно расширить масштаб и силу давления США на Иран – в частности, чтобы зарубежные партнеры Ирана отказались заключать какие-либо сделки с участием компаний или организаций, связанных с КСИР.

"Если вы ведете бизнес с КСИР, вы финансируете терроризм", — резюмировал Трамп.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео отметил, что решение главы государства вступает в силу через неделю, то есть, 17 апреля.

Напомним, ранее председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматоллу Фалахатпише предупредил, что в ответ на это решение Исламская республика внесет внесет Вооруженные силы США в список иностранных террористических организаций.

Мы также писали о теракте в иранской провинции Систан и Белуджистан, где в феврале террориста-смертник атаковал автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами нападения стали не менее 27 иранских военных.

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Тег Иран, Трамп, санкции, террористические организации , КСИР, Корпус стражей Исламской революции

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Источник:

ТАСС

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