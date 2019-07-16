Берега Индонезии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,1
Эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии к югу от острова Бали. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая. Это второй по величине город Индонезии, его население составляет около 3 млн жителей.
Очаг стихии залегал на глубине 100 км. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.
Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.
Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:
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