Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Берега Индонезии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,1

16 июля, 04:41

Эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая

Фото: earthquake.usgs.gov
Фото: earthquake.usgs.gov.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии к югу от острова Бали. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая. Это второй по величине город Индонезии, его население составляет около 3 млн жителей.

Очаг стихии залегал на глубине 100 км. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.

Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Индонезия, землетрясение, берег, магнитуда, очаги

Вы сейчас просматриваете новость " Берега Индонезии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,1". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У берегов Австралии произошло мощное землетрясение

Вчера, 07:05

Магнитуда подземных толчков составила 5,5

Филиппины встряхнуло землетрясение

13 июля, 00:37

Очаг землетрясения находился на глубине около 12 км

Разлом тектонических плит: Землетрясение в Калифорнии создало разлом Земли, который видно из космоса

9 июля, 11:19

Землетрясение изменило ландшафт местности

В Индонезии произошло землетрясение

8 июля, 23:57

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали

Курьезное видео: ведущие пережили землетрясение в прямом эфире

8 июля, 09:20

В Южной Калифорнии из-за мощнейшего за последние 20 лет землетрясения было объявлено чрезвычайное положение

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение, ожидается цунами

7 июля, 21:43

Местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Обнаружен затонувший доисторический мир

Безвредна ли микроволновая печь?

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Бег и плоскостопие: мнение врачей

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь