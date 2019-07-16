Берега Индонезии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая

Фото: earthquake.usgs.gov.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии к югу от острова Бали. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая. Это второй по величине город Индонезии, его население составляет около 3 млн жителей.

Очаг стихии залегал на глубине 100 км. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.

Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Берега Индонезии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,1". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"