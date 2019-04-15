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Беспорядки ультраправых в Дании: десятки задержаны

Сегодня, 12:51

Протест против мигрантов в Копенгагене закончился беспорядками – полиция применила силовые методы разгона толпы

Фото: REUTERS/Mathias Oegendal, Ritzau Scanpix
Фото: REUTERS/Mathias Oegendal, Ritzau Scanpix.

Через несколько месяцев после того, как в Дании предложили отселить мигрантов с уголовным прошлым на отдельно находящихся в море остров Линдгольм, в столице королевства, Копенгагене, прошла антимигрантская демонстрация, более двух десятков участников которой были задержаны.

Согласно информации в Twitter датской полиции, в целом в участки были доставлены 23 человека, из которых шестеро все еще остаются в полиции.

Манифестация была организована сторонниками одной из праворадикальных партий в населенном преимущественно мигрантами районе датской столицы Нерребру.

В ходе митинга его организатора, Расмуса Палудана, который в ходе одной из предыдущих акций публично сжег Коран, атаковали противники. В ходе начавшейся драки в полицию полетели камни.

Палудан раскритиковал полицию за, на его взгляд, достаточную защиту его право на свободу слова и обещал провести 16 апреля в том же месте новую акцию.

Позже беспорядки вспыхнули в других частях города и в районе Кристиании, где демонстранты подожгли баррикады, а полицейским пришлось использовать слезоточивый газ. Также горели контейнеры и автомобили.

В целом в воскресенье в Копенгагене зафиксировали 90 пожаров, из которых 70 могут быть связаны с беспорядками.

Напомним, что в конце прошлого года аналогичные протесты охватили столицу другого скандинавского государства – шведский Стокгольм.

Мы также писали, что в декабре сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться во Французский театр в Париже, что добиться от его директора аудиенции у министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

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Тег Дания, протест, митинг, акция протеста, мигранты, беспорядки, демонстрация, ультраправые

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Источник:

ТАСС

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