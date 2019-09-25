Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадали

Тысячи индонезийцев вышли на протест против закона, запрещающего интимные отношения вне брака и аборты

/ Фото: AFP

Помимо протестов против расовой дискриминации,в Индонезии вспыхнули беспорядки из-за нового закона, столкновения привели к госпитализации более трех сотен человек.

Накануне, 24 сентября, тысячи человек вышли на улицы Джакарты и других индонезийских городов после того, как в парламент страны внесли законопроект о запрете секса до брака, абортов, оскорбления президента страны, государственных символов и религии.

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Ссылаясь на данные полицейских, агентство Associated Press сообщает, что в результате столкновений пострадали 265 студентов и 39 стражей порядка.

В Джакарте, которая скоро перестанет быть столицей страны, протестующих разогнали к полуночи при помощи слезоточивого газа. Акции проходили также в городах Бандунг, Джокьякарта и Маланг.

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Несмотря на множество потерпевших, 25 сентября студенты собираются возобновить протесты и продолжать их до тех пор, пока закон не снимут с рассмотрения.

Протестующие опасаются, что, помимо нарушения прав человека, принятие закона ограничит полномочия комиссии по борьбе с коррупцией.

Напомним, что после президентских выборов в мае в Джакарте также произошли протесты, в ходе которых манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью.

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