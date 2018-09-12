Без елки и игрушек: как Новый год отмечают в других религиях

12 Сентября 2018, 04:46

С радостью расскажем, что едят евреи на Рош ха-Шана, какой самый большой праздник у мусульман и почему полиция Саудовской Аравии следит, чтобы 31 декабря никто не праздновал


До одиннадцатого сентября евреи всего мира отмечают свой Новый год – Рош ха-Шана. Праздник длится три дня и проходит в молитве и покоя. В течение этого времени иудеям нельзя делать ничего, кроме приготовления пищи.

На праздничном столе обязательно должны быть яблоки и мед, символизирующие пожелание "сладкого нового года", а еще гранаты, хлеб, специальный хлеб хала и рыба, которую нужно съесть вместе с головой в знак того, как рыба не может жить без воды, так настоящий иудей – без главной еврейской книги, Торы.

В Саудовской Аравии Новый год отмечают 21 марта – именно в день весеннего солнцестояния. Религиозная полиция страны строго следит за тем, чтобы 31 декабря не было никаких торжеств. Впрочем, даже 21 марта на улицах вы не увидите предпраздничной суеты.

С размахом правоверные мусульмане в Саудовской Аравии проводят только праздник жертвоприношения – Курбан Байрам, и завершение месячного поста – Рамадана.

В этот же день Новый год встречают в Иране, где, кстати, сейчас идет 1395 год, а сам праздник называется Новруз. Отмечают его пышнее, чем в Саудовской Аравии: дарят друг другу деньги как символ богатства в новом году и читают традиционную иранскую поэзию.

В мультикультурной Индии Новый год тоже отмечают весной – праздник называется Гуди Падва. За 5 дней индусы успевают поднести жертвы коровам, сделать подарки родным и провести религиозные церемонии. А завершают гуляния масштабным карнавальным шествием, во время которого выбирают лучшую танцовщицу.

Праздник Весны – именно так у китайцев называют Новый год, отмечая этой праздник в течение 15 дней. В первый день Китайского Нового года везде жгут благовония и фейерверки, чтобы отпугнуть злых духов. Кстати, согласно китайскому календарю, сейчас идет 4716 год.

Стоит отметить, что раньше мы уже сообщали о новогодних традициях в различных странах мира.

Кроме того, мы приводили самые интересные и необычные факты про Новый год, которые удивят вашего ребенка.
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Источник:

"Сегодня"

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