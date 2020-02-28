Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

"Без гвалта, без шума": Лукашенко рассказал, как нужно бороться с коронавирусом

28 февраля, 17:05

Денис Беспалов

Закрытие границ, по мнению президента Беларуси, не является эффективным средством сдерживания вируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", – отметил он.

Люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам.

"Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", - сказал глава государства.

Реклама

Вместе с тем закрытие границ, по его мнению, не является эффективным средством сдерживания вируса.

"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении – это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - убежден он.

Врачи, которые контактируют с заразившимися, конечно, должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму.

В тренде
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"
Фото: helis.com

"Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом", – подчеркнул глава государства.

Вирус получил широкое распространение в разных странах мира. Уже идет речь о том, чтобы перенести на год проведение Олимпийских игр. В такой ситуации важно не допустить паники среди населения. Неверное поведение врачей может ее спровоцировать.

"Начнете вопить, шуметь – как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, - отметил президент Беларуси. - Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям".

"Вы себя ведите поаккуратнее, берегите детей. Правда, говорят, слава Богу, на детей эта зараза не распространяется", - подытожил Александр Лукашенко.

Отметим, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь коронавирус Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузыЭкономика
Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИ
Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИДругие страны
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фото
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фотоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...