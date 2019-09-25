"Без каких-либо условий": Абэ хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Синдзо Абэ. Фото: Reuters/Franck Robichon

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления на Генассамблее ООН подтвердил свою решимость встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я полон решимости лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо условий", - сказал Абэ.

Премьер-министр отметил, что Япония стремится к всеобъемлющему урегулированию вопроса похищений японских граждан Севером, его ядерного и ракетного развития и других вопросов, вызывающих озабоченность.

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"Мы также надеемся разрешить вопросы печального прошлого двух стран и нормализовать отношения. Это наша неизменная цель", – добавил Абэ.

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Напомним, не так давно Северная Корея испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня. На испытаниях присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Также мы сообщали, что КНДР отказывается вести переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с Вашингтоном проводит военные учения.

Кроме того, мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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