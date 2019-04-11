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Без парламента, конституции и президента: в Судане распустили все органы власти

Сегодня, 16:18

Захватившие власть в Судане военные огласили новые правила в стране

Фото: REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer.

В результате государственного переворота в Судане военные отстранили от власти президента, а также распустили президентский совет, парламент, правительство, местные органы и приостановили действие конституции.

Об этом, выступая на государственном телевидении 11 апреля, заявил первый вице-президент, министр обороны генерал-лейтенант Авад бен Ауф.

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"В качестве министра обороны объявляю о низложении бывшего режима во главе с Омаром аль-Баширом. Президент удерживается в безопасном месте", – сказал он, обращаясь к согражданам после госпереворота.

Генерал сообщил о начале двухлетнего переходного периода, во время которого править Суданом будет военный совет. Кроме того, на ближайшие три месяце в стране вводится чрезвычайное положение, в связи с чем на 24 часа было закрыто воздушное пространство Судана, а также пропускных пунктов на границе и переправ — до дальнейшего уведомления.

В обычном режиме продолжают работать судебные органы, включая генеральную прокуратуру и Конституционный суд.

"Совет безопасности ранее предупреждал власти об опасной ситуации в стране и предлагал альтернативы решения. Режим по-прежнему не отвечает на имеющиеся проблемы. Ситуация достаточно тяжелая, поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной", — добавил бен Ауф, заверив в том, что армия "не хочет потерь" из-за кризисных процессов.

Напомним, 11 апреля стало известно о том, что суданские военные захватили власть в стране, которой с 1989 года правил президент Омар аль-Башир, пришедший к власти в результате путча.


Видео: Reuters

Также стало известно о массовых арестах в Судане - задержаны более 100 человек из окружения аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц.

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Тег Судан, путч, государственный переворот, госпереворот, Омар аль-Башир

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Источник:

ТАСС

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