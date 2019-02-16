Безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна
Упрощенный режим поездок вступил в силу
Упрощенный режим поездок для граждан Украины и Уругвая вступил в силу в пятницу, сообщает посольство Украины в Аргентине.
"Отныне разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая будет составлять 90 дней, он может быть обновлен на второй срок в 90 дней", – сообщается на странице посольства в соцсети Facebook в пятницу.
Как отмечается в сообщении, для безвизовой поездки в Уругвай следует иметь с собой действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверения личности на возвращение в Украину (в случае потери за рубежом паспорта и возвращения в Украину).
Как мы уже писали, соглашение о взаимной отмене визовых требований с Уругваем Кабинет министров Украины утвердил еще 27 декабря.
Напомним, ране украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран.
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