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Безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна

Сегодня, 06:45

Упрощенный режим поездок вступил в силу

Фото: Pixabay
Безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/763/92d/5c676392dcd75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/763/92d/5c676392dcd75.jpg Другие страны Упрощенный режим поездок вступил в силу

Упрощенный режим поездок для граждан Украины и Уругвая вступил в силу в пятницу, сообщает посольство Украины в Аргентине.

"Отныне разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая будет составлять 90 дней, он может быть обновлен на второй срок в 90 дней", – сообщается на странице посольства в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, для безвизовой поездки в Уругвай следует иметь с собой действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверения личности на возвращение в Украину (в случае потери за рубежом паспорта и возвращения в Украину).

Как мы уже писали, соглашение о взаимной отмене визовых требований с Уругваем Кабинет министров Украины утвердил еще 27 декабря.

Напомним, ране украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран.

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Тег Уругвай, безвизовый режим, безвиз

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