Билл Гейтс рассказал, что поможет человечеству дождаться вакцины от коронавируса

Создание препаратов, которые могут помочь уже инфицированным людям, является наиболее многообещающим направлением

Специалисты до конца текущего года могут разработать новые эффективные препараты, которые помогают людям, заразившимся коронавирусом, это облегчит борьбу с распространением инфекции. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который еще пять лет назад предупреждал об угрозе пандемии нового вируса

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"Если есть несколько препаратов, которые в совокупности снижают смертность и развитие серьезных заболеваний более чем на 80%, возможно, более чем на 90%, то это поможет облегчить ужасное бремя", – сказал он в интервью журналистам телеканала CNN, передает ТАСС.

Билл Гейтс полагает, что до начала 2021 года специалисты усовершенствуют методы выявления заражения новым коронавирусом. По его мнению, создание препаратов, которые могут помочь уже инфицированным людям, является "наиболее многообещающим направлением, хотя о нем и не говорят так часто, как о вакцине".

"Думаю, что к концу года препараты значительно изменят ситуацию", – подчеркнул Гейтс.

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По мнению миллиардера, применение вакцины может помочь прекратить массовое распространение коронавируса в "богатых странах" к концу 2021 года. Как полагает Гейтс, "возможно, в течение девяти месяцев после этого" такого же результата удастся достичь "в мире в целом".

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Ранее Гейтс рассказал, как будет работать вакцина от коронавируса.

Как известно, Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил уже около 300 млн долл. на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним, Билл Гейтс в 2015 году предсказал, что наибольшей угрозой для человечества являются вирусы и мир не готов противостоять новым эпидемиям. Отчасти причиной этому служит тот факт, что страны тратят огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом выделяется очень мало средств на предотвращение эпидемий.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

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