Блефует и сбрасывает вину: в Китае резко ответили на обвинения Помпео из-за коронавируса

Китай резко раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео за обвинения о происхождении коронавируса из лаборатории Уханя. Государственное центральное телевидение Китая назвало "безумными" и "полными лжи" слова Помпео, отмечает Радио Свобода.

В эфире сказали, что политики США начали "сбрасывать вину на Китай" и "подавлять Китай в то время, когда их собственные противоэпидемические мероприятия являются сплошным беспорядком".

Кроме того, китайская официальная газета Global Times заявила в одном из материалов, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует". Издание обвинило администрацию президента Дональда Трампа в "беспрецедентной пропагандистской войне и попытках помешать глобальным усилиям в борьбе с пандемией COVID-19".

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Напомним, еще в марте Помпео заявил, что китайские власти позволили выехать из охваченного коронавирусом Уханя сотням тысяч зараженных людей. По словам Помпео, именно из-за действий КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру".

Затем в начале мая госсекретарь заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

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