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Блэкаут в Венесуэле: люди не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность

Сегодня, 03:34

Жители Венесуэлы уже около суток остаются без электроэнергии

Фото: AFP
Блэкаут в Венесуэле: люди не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/317/2fb/5c83172fb9c84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/317/2fb/5c83172fb9c84.jpg Другие страны Жители Венесуэлы уже около суток остаются без электроэнергии

Жители Венесуэлы, уже около суток остающиеся без электроэнергии, опасаются, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи, сообщают в субботу латиноамериканские СМИ.

С момента начала отключений электричества многие люди не могут подзарядить мобильные телефоны.

Колумбийская газета "Тьемпо" отмечает, что мобильная связь и, в частности, мессенджеры, нужны гражданам Венесуэлы для того, чтобы в случае опасности предупреждать полицию и родных. Это особенно актуально с учетом высокого уровня преступности в стране.

Операторы мобильной связи Венесуэлы в условиях "блэкаута" сработали лучше, чем ожидалось, пишет "Тьемпо". Тем не менее, перебоев избежать не удалось.

Еще одна проблема – больницы, персонал которых не может эффективно работать без надежного электроснабжения. Как подчеркивает издание, с ноября 2018 года по февраль 2019 года в Венесуэле 79 пациентов скончались в больницах из-за последствий перебоев в электроснабжении.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

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Тег Венесуэла, отключение, больницы, электричество, мобильная связь, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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