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Блэкаут в Венесуэле: пару штатов остались без светла

23 января, 04:47

Проблемы наблюдаются в штатах Мерида, Тачира, Трухильо, Сулия

/ Фото: AFP

Мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks утверждает, что по меньшей мере в четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Соответствующая информация опубликована в Twitter ресурса.

"Значительное отключение электроэнергии прервало интернет-соединение в нескольких штатах Венесуэлы в 8 часов вечера по местному времени. Проблемы наблюдаются в штатах Мерида, Тачира, Трухильо, Сулия", — говорится в сообщении.

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В марте прошлого года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

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Напомним, что 29 марта 2019 года значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Венесуэла штат блэкаут

Источник: ТАСС

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