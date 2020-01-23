Блэкаут в Венесуэле: пару штатов остались без светла

/ Фото: AFP

Мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks утверждает, что по меньшей мере в четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Соответствующая информация опубликована в Twitter ресурса.

"Значительное отключение электроэнергии прервало интернет-соединение в нескольких штатах Венесуэлы в 8 часов вечера по местному времени. Проблемы наблюдаются в штатах Мерида, Тачира, Трухильо, Сулия", — говорится в сообщении.

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В марте прошлого года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Напомним, что 29 марта 2019 года значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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