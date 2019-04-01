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Близ Филиппин сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение

Сегодня, 07:37

Магнитуда подземных толчков составила 5,6 баллов

Фото: Pixabay
Близ Филиппин сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/196/b42/5ca196b42a13a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/196/b42/5ca196b42a13a.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,6 баллов

Близ филиппинского острова Лейте произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 407 километрах к северу от города Давао, в котором проживают около 1,2 миллионов человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 53 километров.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег Филиппины, землетрясение, магнитуда, подземные толчки

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Источник:

ТАСС

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