Близ Филиппин сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,6 баллов
Близ филиппинского острова Лейте произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 407 километрах к северу от города Давао, в котором проживают около 1,2 миллионов человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 53 километров.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.
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