Ближний Восток на пороге новой войны, а в лесных пожарах массово гибнут звери: главные новости мира

В лесных пожарах на Пятом континенте массово гибнут животные и птицы

Во Франции запретили торговать пластиковой посудой, а Греция скоро преодолеет многолетний экономический кризис. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Иран атаковал американские базы в Ираке

В ночь на 8 января 2020 года Иран атаковал две американские базы в Ираке. Девять ракет выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiaсо со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана. – Ред.) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иран запустил ракеты класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде. Об этом сообщило агентство Associated Press. Операции дали имя "Мученик Сулеймани".

Утром 9 январяИран нанес вторую волну ударов по американским объектам. Об этом сообщило агентство Тасним. Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, назвав ее "пощечиной США". Несмотря на это, он считает, подобных военных действий будет недостаточно и призвал Америку вывести свои войска из Западной Азии.

Напомним, что эти атаки стали ответом на убийство 63-летнего генерала-лейтенанта "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Он был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

"Герой Ирана в черном списке ООН: что известно о генерале Сулеймани, убитом авиацией США", читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Новый посол Украины в США вручил верительные грамоты Трампу

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Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/UKRinUN

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Таким образом, Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2019 года уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Во Франции запретили торговать пластиковой посудой

С 1 января во Франции действует запрет на продажу пластиковых тарелок, стаканчиков и другой посуды из пластика. Торговые сети должны избавиться от запасов пластиковых тарелок и стаканчиков в течение шести месяцев после вступления закона в силу. В течение следующих двух лет запрет наступит также на использование и продажу другой одноразовой пластиковой посуды.

Для отдельных видов пластиковой посуды было сделано исключение. Так, пластиковая продукция, содержащая не менее 50% экологических материалов, будет запрещена с 3 июля 2021 года. Также отсрочку получили больницы, тюрьмы, авиа, железнодорожные и водные перевозчики.

Идея отказа от пластиковой продукции одноразового использования во Франции обсуждалась еще в 2016 году. Однако против запрета выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe, считая, что он нарушает правовые нормы ЕС. В 2018 году проект директивы о запрете ряда одноразовых пластиковых предметов утвердил Европейский парламент.

В Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных

Видео: Reuters

В Австралии в результате лесных пожаровможет погибнуть более миллиарда животных. Уже погибло 800 миллионов и эта цифра постоянно растет.

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"Первоначальная цифра – 480 миллионов – базировалась на млекопитающих, птицах и рептилиях, по которым у нас есть информация, и эта цифра сейчас несколько устарела. Погибли более 800 миллионов животных – только в Новом Южном Уэльсе", – сказал ученый, эколог из университета Сиднея Крис Дикман.

С учетом этих цифр, по словам Дикмана, "без всяких сомнений" общее количество убитых стихией животных достигнет более одного миллиарда.

МВФ закрывает офис в Греции: страна готова выйти из кризиса

Международный валютный фонд (МВФ) вскоре закроет свой офис в Афинах, что будет сигнализировать о готовности Греции преодолеть финансовый кризис, в котором она находилась в течение десятилетия. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом решении после встречи с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой в штаб-квартире фонда в Вашингтоне.

"Мы с нетерпением ждем нового этапа в наших отношениях, отношениях позитивного сотрудничества", – сказал премьер-министр Греции.

Он поприветствовал решение закрыть офис МВФ в Афинах в ближайшие месяцы. По его словам, Греция продолжит сотрудничество с МВФ, но как страна, которая вышла из строгой системы наблюдения фонда.

Сейчас Мицотакис надеется убедить европейских кредиторов Греции ослабить требования по целевым показателям профицита бюджета, установленные во время спасения экономики в 2015 года, исходя из того, что он обещает обеспечить более высокий экономический рост с 2021 года.

В августе 2018 года МВФ завершил третью программу помощи, в рамках которой Афины получили порядка 290 миллиардов евро на чрезвычайные кредиты в течение восьми лет от еврозоны и МВФ.

МВФ начал работать в Афинах в 2010 году, когда его пригласили принять участие в программе помощи Греции. Германия была главной движущей силой для привлечения средств, настаивая на том, что у ЕС нет единых инструментов, чтобы иметь дело с финансово непослушной страной-членом. Франция и другие европейские страны, а также Европейский центральный банк первоначально сопротивлялись введению помощи МВФ, поскольку они считали, что это ослабит валютный союз. Но официальный Берлин хотел, чтобы помощь объединила прямые займы стран еврозоны и МВФ.

Фонд не одалживал деньги Греции с 2014 года из-за растущих долгов. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, допустившей дефолт по кредиту МВФ. В ноябре прошлого года Греция погасила досрочно около 2,7 млрд евро по кредитам МВФ, которые стоят дороже долгов перед институтами ЕС. Это позволило Афинам снизить стоимость обслуживания долга. По словам греческих чиновников, Афины намерены выплатить больше кредитов МВФ в этом году после одобрения кредиторов.

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