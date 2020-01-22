Близнецы со Шри-Ланки замахнулись на рекорд: видео

На стадионе в Коломбо собралось шесть тысяч пар абсолютно одинаковых людей

Близнецы замахнулись на рекорд на Шри-Ланке. Тысячи пар абсолютно одинаковых людей собрались на стадионе города Коломбо.

"Быть близнецом – это лучшее, что может произойти с человеком. Поэтому это замечательное мероприятие", – говорит Ганга Фернандо, участница мероприятия.

Каждая пара прошла регистрацию. Самые активные участники даже устроили для публики шоу-программу с танцами.

Упули Гамаж, глава организации близнецов Шри Ланки:

"Пока мы не закончили, но уже насчитали более шести тысяч пар. Это больше предыдущего показателя".

Сейчас официальным рекордсменом является Тайвань. Там 20 лет назад собрались почти четыре тысячи пар близнецов. А еще тройни и даже четверняшки.

Стоит отметить, что и в Украине живут удивительные близнецы. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Юра и Рома Тарасовы, десятилетние близнецы из Глобино, выиграли Всемирную олимпиаду по быстрому счету. При этом родились братья раньше срока, а заговорили позже сверстников – пришлось обращаться к логопеду.

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