Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Близнецы со Шри-Ланки замахнулись на рекорд: видео

22 января, 19:30

На стадионе в Коломбо собралось шесть тысяч пар абсолютно одинаковых людей

Близнецы замахнулись на рекорд на Шри-Ланке. Тысячи пар абсолютно одинаковых людей собрались на стадионе города Коломбо.

"Быть близнецом – это лучшее, что может произойти с человеком. Поэтому это замечательное мероприятие", – говорит Ганга Фернандо, участница мероприятия.

Каждая пара прошла регистрацию. Самые активные участники даже устроили для публики шоу-программу с танцами.

Упули Гамаж, глава организации близнецов Шри Ланки:

"Пока мы не закончили, но уже насчитали более шести тысяч пар. Это больше предыдущего показателя".

Сейчас официальным рекордсменом является Тайвань. Там 20 лет назад собрались почти четыре тысячи пар близнецов. А еще тройни и даже четверняшки.

Стоит отметить, что и в Украине живут удивительные близнецы. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Юра и Рома Тарасовы, десятилетние близнецы из Глобино, выиграли Всемирную олимпиаду по быстрому счету. При этом родились братья раньше срока, а заговорили позже сверстников – пришлось обращаться к логопеду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Шри-Ланка рекорд близнецы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Иран не отдает Украине
Иран не отдает Украине "черные ящики" сбитого "Боинга": в Тегеране назвали причинуДругие страны
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видео
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видеоУкраина
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофеУкраина
"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...